BioWare: gli sviluppatori di Anthem Next passano al team di Dragon Age 4

Dopo diversi giorni di attesa e valutazioni, Electronic Arts ha infine deciso di porre la parola fine ad Anthem Next, progetto che avrebbe voluto incarnare la rinascita dello sfortunato e controverso looter-shooter Sci-Fi.

Stando alle dichiarazioni ufficiali di BioWare, il già difficile lavoro di ricostruzione di Anthem è stato reso ancor più ostico con l'esplosione della pandemia di Coronavirus, a causa della quale gli sviluppatori si sono visti costretti a lavorare da casa. La software house canadese avrebbe dovuto sottoporre in questo momento a stress eccessivo i suoi collaboratori per riuscire a dare maggiore forma e concretezza al progetto, ed ha infine deciso in concordanza con EA di sospendere i lavori sul gioco (i cui servizi online rimarranno in piedi, nonostante tutto).

Stando a quanto riferisce Bloomberg, il ristretto team di sviluppatori che hanno passato gli scorsi mesi su Anthem Next sono pronti ora a prendere nuova posizione all'interno di BioWare. Più precisamente, sembra che sarà Dragon Age 4 a poter usufruire di nuova forza lavoro: è possibile che lo studio voglia dunque accelerare il processo di sviluppo del suo nuovo RPG fantasy di cui, a dire il vero, sappiamo ancora molto poco nonostante il trailer mostrato nel corso dei Game Awards 2020.

Un'idea sul setting generale del gioco, tuttavia, ce l'abbiamo: il Tevinter dovrebbe fare da sfondo agli eventi di Dragon Age 4, come suggerito all'interno del libro per i 25 anni della casa canadese.

Ricordiamo che BioWare rimane parallelamente al lavoro su Mass Effect: Legendary Edition, la trilogia Sci-Fi rimasterizzata in 4K in arrivo il 14 maggio, ed anche sul prossimo episodio di Mass Effect, presumibilmente in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S ad una data ancora da destinarsi.