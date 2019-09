BioWare: lo sviluppo di Dragon Age 4 procede, in cantiere altri 'grandi progetti'

BioWare ha deciso di aggiornare il pubblico sulle attività più recenti condotte dalla software house, tramite la pubblicazione di un'interessante lettera sul proprio sito ufficiale.

Quest'ultima porta la firma di nientemeno che Casey Hudson, General Manager di BioWare, ed è ricca di interessanti informazioni. In particolare, dopo aver rassicurato il pubblico sul continuo impegno degli sviluppatori sul supporto ad Anthem ed aver ricordato l'imminente pubblicazione del nuovo aggiornamento di Star Wars: The Old Republic, la Hudson ha dedicato qualche parola alle "Altre cose in sviluppo/Other things going on". Ed è in questa sezione che troviamo dettagli intriganti sulle attività della software house.

Al suo interno, infatti, Casey Hudson scrive: "Abbiamo diversi altri grandi progetti in lavorazione. Vorrei potervi dire di più su di loro, ma attualmente sono in gran parte super segreti". Affermazioni sibilline, che lasciano intendere che qualcosa stia bollendo in pentola presso gli studi di BioWare. Almeno una piccola informazione, la General Manager di BioWare ha però potuto condividerla. Lo scritto infatti prosegue: "Posso tuttavia dire che uno dei nostri progetti ha un team ampio ed in crescita presso Edmonton che sta lavorando sulla pre-produzione, e in base ai progressi che sto vedendo, posso confermare che effettivamente 'The Dread Wolf Rises'".



Un gioco di parole con cui Casey Hudson fa riferimento al nuovo capitolo di Dragon Age, presentato lo scorso anno con un primo teaser trailer di Dragon Age 4, al termine del quale appariva proprio la dicitura "The Dread Wolf Rises". Insomma, sembra che lo sviluppo del gioco, che ad aprile era nelle fasi iniziali, stia procedendo bene.