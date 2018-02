Birthday the Beginning arriverà anche su Nintendo Switch l'8 giugno

ha annunciato che la versionedi Birthday the Beginning sarà disponibile anche in Europa a partire dal prossimo 8 giugno. Il gioco aveva fatto il suo primo debutto su PlayStation 4 e PC l'anno scorso.

Dopo la notizia dell'uscita giapponese fissata per marzo, dunque, Nis America ha confermato che Birthday the Beginning sarà disponibile sulla console Nintendo anche in Europa dall'8 giugno e in Nord America dal 5 giugno. Ricordiamo che l'edizione Switch includerà diversi miglioramenti rispetto alle edizioni per PS4 e PC, tra cui una nuova interfaccia grafica, un miglior bilanciamento del gameplay, animali aggiuntivi e un sistema di controllo riadattato per sfruttare le caratteristiche dei Joy-Con.

Per saperne di più sul titolo potete leggere la nostra Recensione di Birthday the Beginning.