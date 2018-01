uscirà in Giappone il prossimo 29 marzo su Switch, con il titolo, disponibile in formato retail e digitale dal Nintendo eShop.

L'edizione Switch godrà di numerose migliorie rispetto alle edizioni per PlayStation 4 e PC, tra cui una nuova interfaccia grafica, un miglior bilanciamento del gameplay, animali aggiuntivi, un comparto tecnico migliorato e sistema di controllo riadattato per sfruttare le potenzialità dei Joy-Con.

Birthdays the Beginning è ora disponibile su PC (in formato digitale) e PlayStation 4, il lancio della versione Switch è al momento confermato per il solo mercato giapponese.