I biscotti Oreo a tema Xbox sono realtà: edizione limitata in vendita da questo mese

Microsoft ha annunciato che a partire dal mese di gennaio verranno commercializzati gli Oreo in edizione limitata Xbox, disponibili in 22 paesi del mondo, anche in Italia, fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

I celebri biscotti abbracciano dunque il mondo Xbox, ogni "cookie" sarà decorato non solo con il tradizionale logo Oreo ma anche con il logo Xbox e con le grafiche dei tasti A, B, X e Y tipici del controller Xbox, per il resto non ci sono differenze con gli Oreo in commercio, dunque il biscotto è al gusto cacao mentre l'interno è una morbida crema di vaniglia e latte.

All'arrivo degli Oreo di Xbox è associato un concorso che permette di sbloccare contenuti in-game come skin e pacchetti speciali per giochi come Sea of Thieves, Halo Infinite e Forza Horizon 5, mentre ad estrazione sono in palio premi come abbonamenti Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Series S.

Per i golosi si tratta sicuramente di una edizione limitata da non lasciarsi sfuggire, al pari dei Ringo Limited Edition PS5 e Stranger Things, questi ultimi ancora in vendita anche in Italia. Gli Oreo The Batman in edizione limitata invece non sono più in commercio, usciti insieme al film lo scorso marzo, i biscotti sono rimasti nei negozi solamente per pochi mesi.