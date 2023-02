Bisogna essere collegati a Internet per giocare con PlayStation VR2?

PlayStation VR2 sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2023, pronta ad offrire la realtà virtuale di nuova generazione a tutti gli appassionati PlayStation. E sappiamo già che ci sono oltre 100 giochi in sviluppo per PlayStation VR2, che promette di lasciare il segno nel suo settore.

Parlando a proposito dei software, sappiamo per caso se bisogna essere sempre collegati ad Internet per giocare ai titoli per PSVR2, oppure non è prevista alcuna forma di Always Online? A venire in nostro aiuto arriva il PlayStation Blog, che tra i numerosi dettagli e chiarimenti rivelati si sofferma anche sulla questione legata alla connessione in rete.

Ebbene, PlayStation VR2 non necessita di essere sempre collegata ad Internet per funzionare. Ciò dipenderà unicamente dall'impostazione dei giochi proposti dalla periferica: potrebbero infatti essere pubblicati titoli che necessitano obbligatoriamente di una connessione alla rete per utilizzarli, altrimenti con tutte le altre produzioni si potrà giocare offline senza problemi. Chiaramente, come specificato dal Blog, per scaricare giochi digitali o aggiornamenti software ed hardware sarà inevitabilmente necessario connettersi online, esattamente come accade regolarmente su PC e console.

Curiosi di vedere più da vicino il nuovo visore Sony? Eccovi l'unboxing di PlayStation VR2, che vi permetterà di osservare nel dettaglio tutti i contenuti della confezione.