Bisogna aver giocato Alan Wake per capire Alan Wake 2?

Nel corso del PlayStation Showcase è stato confermato che Alan Wake 2 uscirà il 17 ottobre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Lo scrittore maledetto sta dunque per fare il suo ritorno con una nuova, terrificante avventura che proseguirà la sua storia.

Parlando a proposito della narrativa, è necessario aver giocato il primo Alan Wake per comprendere gli eventi di Alan Wake 2? Trattandosi per l'appunto di un seguito è chiaro che aver giocato il precedente episodio risulta importante per capire ancora più a fondo gli eventi del secondo capitolo, tuttavia precisazioni in merito arrivano direttamente da Remedy Entertainment attraverso le FAQ ufficiali relative al gioco.

Gli sviluppatori precisano infatti che, seppur molto utile, non è indispensabile aver giocato il capostipite: "Alan Wake 2 è un sequel, ma pensato per essere un’esperienza a sé stante. I nuovi giocatori potranno godersi il gioco anche senza conoscere il titolo precedente. Per i fan dei giochi Remedy, ci sono un sacco di riferimenti da scoprire", spiega Remedy. Lo stesso discorso vale anche per l'espansione AWE di Control, che contiene riferimenti al primo Alan Wake: lo studio finlandese precisa che "non è necessario" aver giocato tale DLC, aggiungendo però che "per i fan dell’universo di Alan Wake è un’esperienza decisamente consigliata, pur essendo completamente facoltativa".

Gli eventi di Alan Wake 2 possono dunque essere pienamente compresi anche da un neofita della serie, sebbene una conoscenza dei giochi Remedy possa aiutare a godersi ancora di più il racconto. Gli sviluppatori hanno inoltre rivelato se Alan Wake 2 sarà solo digitale oppure anche fisico.