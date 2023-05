Bisogna aver giocato a Breath of the Wild per giocare Zelda Tears of the Kingdom?

Il lancio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è dietro l'angolo, fissato al 12 maggio, ed i fan fremono dalla voglia di ritornare ancora una volta tra gli evocativi scenari di Hyrule. Ma un neofita può giocare direttamente il nuovo episodio senza prima aver fatto Zelda Breath of the Wild?

A quanto pare sì, almeno secondo il pensiero di Nintendo stessa attraverso una nuova intervista interna Ask The Developer che la casa di Kyoto tiene regolarmente riguardo i suoi giochi di punta. Interpellato sulla questione, il producer Eiji Aonuma ha spiegato che, in termini di gameplay Tears of the Kingdom è pienamente accessibile anche per chi non ha mai giocato il predecessore: "Tutte le nuove idee ludiche che abbiamo implementato nel gioco sono tutti elementi che possono essere compresi in maniera intuitiva, dunque ai nuovi arrivati posso assicurare che il gioco è molto facile da comprendere", afferma Aonuma.

Lo stesso discorso vale anche per la narrativa, secondo il director Hidemaro Fujibayashi: "Ci siamo impegnati per assicurarci che la storia faccia sentire a proprio agio sia i nuovi giocatori che coloro che hanno vissuto il gioco precedente". Nel gioco completo, a tal proposito, dovrebbe inoltre esserci un'opzione che permette di avere accesso ai profili dei personaggi di Zelda Tears of the Kingdom, che permetterà di avere un quadro più chiaro sui rapporti tra i protagonisti ed i loro background.

Gli autori si sono inoltre soffermati sull'importanza delle mani in Zelda Tears of the Kingdom, scelto come tema principale dell'opera.