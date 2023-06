Bisogna avere PlayStation Plus o Xbox LIVE Gold per giocare a Diablo 4?

Il nuovo capitolo dell’amatissima serie action-rpg di Blizzard sta per arrivare sugli scaffali dopo un lungo periodo di attesa da parte degli appassionati e alcune fasi di test aperte al pubblico, ma sono ancora molti i giocatori che si chiedono se sia necessario avere un abbonamento attivo a PS Plus e Xbox Live Gold per giocare.

Cerchiamo dunque di fare chiarezza in merito a questa questione, che tiene banco ormai da mesi e a cui è sempre stato piuttosto complicato trovare una risposta definitiva, a causa del fatto che gli stessi sviluppatori sono stati poco chiari nella comunicazione in proposito e hanno talvolta ritrattato e modificato alcune dichiarazioni rilasciate in precedenza.

Inizialmente, le informazioni ufficiali rilasciate dal publisher e dal team di sviluppo indicavano la necessità di sottoscrivere un abbonamento al servizio online della propria console anche per giocare al titolo in modalità giocatore singolo, una scelta che aveva sollevato molte perplessità da parte del grande pubblico di appassionati del gioco.

Più di recente, invece, attraverso un post comparso sul blog ufficiale di Diablo 4, Blizzard ha confermato che sarà necessario possedere un abbonamento attivo a Xbox Live Gold o Playstation Plus solamente per accedere ad alcune delle funzioni multigiocatore online del gioco. Il global community development director, Adam Fletcher, ha precisato il contenuto di questo post con un tweet, in cui specifica come sia possibile giocare a Diablo 4 senza un abbonamento attivo ai due servizi sopracitati, ma in questo caso non si potrà avere accesso alla chat online, alle attività di gruppo e al pvp multigiocatore - a proposito, ecco come funziona la modalità pvp di Diablo 4. Per quanto riguarda la cooperativa locale, invece, sarà necessario che solo uno dei due account possieda un abbonamento attivo a Xbox Live Gold o Playstation Plus.

