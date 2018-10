Bisognerà attendere ancora a lungo per avere nuove info su Starfield e The Elder Scrolls 6

Tanti sono i giocatori in fervente attesa di conoscere nuovi dettagli su Starfield e The Elder Scrolls VI, le due nuove grandi produzioni targate Bethesda annunciate nel corso dell'E3 2018 di Los Angeles. Sfortunatamente, però, ci vorrà ancora parecchio tempo prima di sapere qualcosa in più sui due titoli.

Questo è ciò che è stato dichiarato da Pete Hines, che nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Eurogamer.net ha ammesso che lo studio ha ancora bisogno di tempo prima di poter discutere pubblicamente dei due giochi. Quanto dovremo aspettare, qundi, prima di tornare a sentir parlare di Starfield e The Elder Scrolls VI?

"Diverso tempo, e ancora più tempo. Rispettivamente", ha commentato Hines, lasciando intuire come Starfield potrebbe essere in uno stadio di sviluppo leggermente più avanzato rispetto a TES VI.

Hines ha poi proseguito nell'intervista, specificando come i tempi di sviluppo di Bethesda Studios non sono affatto cambiati rispetto al passato, e che le IP dello studio si alterneranno con le solite tempistiche.

"Ci vorrà tanto quanto vi aspettereste se pensaste al passaggio da Fallout 3 a Skyrim e da Fallout 4 a Fallout 76".

Nell'attesa delle prossime novità, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Fallout 76, che ricordiamo essere in dirittura d'arrivo su PC, PS4 e Xbox One il 14 novembre.