Abbiamo bisogno di PS5 Pro e Xbox Series Next? Risponde Digital Foundry

Nonostante PlayStation 5 e Xbox Series X siano ancora molto difficili da reperire sul mercato a causa della crisi dei semiconduttori, da diverse settimane si parla con sempre più insistenza delle console mid-gen già in fase di progettazione e con uscita già entro il prossimo paio d'anni.

Gli ultimi rumor parlano di PS5 Pro con potenza doppia rispetto alla normale PS5, e un qualcosa di simile potrebbe essere progettato anche per la piattaforma next-gen di casa Microsoft. Ma abbiamo davvero bisogno di fantomatiche PS5 Pro e Xbox Series Next? Rich Leadbetter di Digital Foundry risponde al quesito con una nuova, approfondita analisi video, non solo commentando i recenti rumor ma anche spiegando quali sarebbero le criticità di una simile operazione commerciale da parte di Sony e Microsoft.

Leadbetter tocca numerosi punti nel suo discorso, tra cui la questione cross-gen. Secondo l'analista, infatti, la "vera next-gen" non è ancora davvero iniziata, in quanto siamo ancora nella piena fase di transizione dalla vecchia alla nuova generazione e con numerose produzioni ancora realizzate anche per PS4 e Xbox One, in aggiunta ai loro successori. In poche parole, dunque, gli hardware di PS5 e Xbox Series X/S ancora non sono stati sfruttati al pieno delle loro potenzialità.

Si parla anche di problemi relativi ai costi di produzione delle console attualmente in commercio, che si mantengono elevati e sembra non stiano diminuendo a ritmi consistenti. Modelli più potenti potrebbero dunque rivelarsi un problema molto difficile da gestire in termini economici. Ancora, Leadbetter fatica a trovare un concreto motivo dietro la produzione di eventuali PS5 Pro e Xbox Series Next, facendo un paragone con PS4 Pro e Xbox One X: le passate console mid-gen, infatti, vennero realizzate per rispondere alla sempre più larga diffusione delle TV in 4K, laddove oggi gli schermi in 8K stanno invece faticando ad imporsi e, dunque, potrebbero non essere così necessarie revisioni più potenti delle attuali piattaforme videoludiche in commercio.

Infine, Leadbetter analizza l'attuale situazione economica globale, alle prese con un'inflazione in regolarmente aumento. Con i prezzi degli attuali sistemi invariati, sia Sony che Microsoft stanno andando incontro a guadagni inferiori alle aspettative per ogni PS5 e Xbox Series X/S venduta. Senza tra l'altro dimenticare che la crisi dei semiconduttori sembra ancora lontana dalla fine, e dunque continuerebbero a persistere ancora a lungo i problemi di produzione dei sistemi odierni.

Cosa ne pensate dell'analisi di Digital Foundry?