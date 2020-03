Il BitSummit 2020 è stato cancellato a causa dell'emergenza Coronavirus

Mentre aspettiamo che l'ESA si pronunci sulla possibile cancellazione dell'E3 2020, apprendiamo che il BitSummit 2020 è stato ufficialmente cancellato a causa dell'epidemia di Coronavirus che si sta propagando rapidamente in tutto il mondo.

Bitsummit The 8th Bit, in programma il 9 e 10 maggio, non si terrà, l'organizzazione si scusa ma al momento non ci sono i presupporti per organizzare un'evento capace di attirare migliaia di persone nello stesso posto: "vogliamo scusarci con visitatori, partner, espositori, supporter e media ma dobbiamo dirvi che l'ottava edizione del BitSummit non si terrà. La sicurezza della nostra squadra e dei visitatori è una priorità assoluta che al momento non possiamo assolutamente soddisfare."

Il BitSummit si aggiunge quindi alla lunga lista di eventi cancellati a causa del Coronavirus, tra cui l'SXSW di Austin e la GDC di San Francisco, quest'ultima però pronta a tornare in formato virtuale con una serie di streaming in programma la prossima settimana. Secondo alcune voci di corridoio provenienti da fonti piuttosto attendibili, anche l'E3 di Los Angeles starebbe per essere annullato sempre a causa dell'epidemia di Covid-19 che rende impossibile spostarsi senza ripercussioni.