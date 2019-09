I bizzarri mondi alieni di The Outer Worlds in 40 minuti di video gameplay

Mancano ormai poche settimane al lancio di The Outher Worlds e così i ragazzi di Obsidian, di concerto con la redazione di Game Informer, ci offre una video dimostrazione di 40 minuti incentrata sul sistema di combattimento e sulle dinamiche free roaming del loro intrigante GDR a metà strada tra Fallout e Futurama.

Il lungo filmato confezionato dagli autori californiani ci permette di familiarizzare con il complesso sistema ludico che sovrintende alla stesura della trama, tra incalzanti sessioni sparatutto e profonde fasi con dialoghi a scelta multipla in cui ogni risposta produrrà effetti diretti e immediati sul prosieguo della storia.

In questo contesto da commedia sci-fi ambientata nella Frontiera western di un lontano sistema planetario dominato dalla legge del più forte, ciascun giocatore dovrà scegliere con attenzione le azioni da compiere, le missioni da intraprendere e le persone di cui fidarsi, il tutto condito dallo stile inconfondibile delle migliori produzioni ruolistiche targate Obsidian.

Prima di augurarvi buona visione e di lasciarvi al modulo dei commenti per conoscere il vostro parere su questa nuova video dimostrazione, informiamo chi ci segue che The Outer Worlds arriverà il 25 ottobre su PC e Xbox One ("gratis" con Xbox Game Pass), così come su PlayStation 4 nonostante l'acquisizione di Obsidian da parte di Microsoft. Il kolossal GDR di Obsidian, inoltre, è destinato ad approdare anche su Nintendo Switch in un secondo momento, presumibilmente tra la fine di quest'anno e i primi mesi del 2020.