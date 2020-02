Un altro bizzarro bug di Call of Duty Modern Warfare acceca i giocatori su Arklov Peak

Call of Duty Modern Warfare ha ottenuto un grande e meritato successo, ma purtroppo è ben lontano dalla perfezione, e gli errori ed i glitch sono ormai all'ordine del giorno. Solo ieri vi avevamo parlato del bug di CoD che rende gli Operatori dei Mostri, ed oggi ne arriva uno ancora più inspiegabile, segnalato da un giocatore.

L'errore si è verificato su Arklov Peak, dove all'improvviso l'utente ha notato che negli spazi all'aperto, la luce era letteralmente accecante. Guardando in alto infatti c'erano fonti di luce che occupavano praticamente tutto lo schermo, rendendo davvero impossibile giocare.

Il giocatore ha allora provato ad aggirare il bug entrando all'interno di un edificio, dove però doveva comunque tenersi lontano dalle aperture e dalle finestre, per evitare di rimanere nuovamente accecato. Uscito dalla casupola però, sempre impossibilitato a vedere, è stato colpito ed eliminato, prima di postare il video che vi mostriamo in calce alla news.

Non è chiaro a cosa sia dovuto il bug, se agli effetti di una granata accecante rimasti per qualche motivo sullo schermo, o se a un problema del computer del giocatore in questione, fatto sta che le immagini parlano da sole.

E a voi è capitato qualche bug bizzarro su Call of Duty Modern Warfare?

Nel frattempo su CoD sono iniziati i nuovi eventi a tempo.