Il bizzarro Goat of Duty è gratis per pochi giorni, ecco come ottenerlo

Siete stanchi dei soliti sparatutto e non sapete cosa giocare in questi giorni di quarantena? Allora non possiamo che consigliarvi di approfittare della nuova promozione legata a Goat of Duty, buffo sparatutto a base di capre per PC che può essere scaricato gratis per un periodo di tempo limitato.

Visitando infatti la pagina Steam del gioco è possibile aggiungerlo alla propria libreria in maniera permanente, ciò significa che non si tratta di un semplice periodo di prova gratuito e che il gioco è vostro per sempre. Per chi non conoscesse il gioco, parliamo di un arena shooter con supporto ad un massimo di 10 giocatori.

Ecco di seguito i requisiti di sistema del gioco:

Minimi:

Sistema operativo: Windows 7

Processore: i3 2,6Ghz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Intel Graphics Pro 580 (o equivalente)

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 5 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Richiede sia un processore che un sistema operativo a 64-bit

Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: i7 3,0Ghz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GTX 1050Ti (o equivalente)

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 5 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Richiede sia un processore che un sistema operativo a 64-bit

Vi ricordiamo che l'offerta terminerà il prossimo 31 marzo alle ore 19:00. A proposito di prodotti gratuiti, vi invitiamo ad approfittare anche della nuova promozione di GOG che ha reso gratuiti tantissimi titoli PC, incluse delle vecchie perle come Bio Menace e Jill of the jungle.