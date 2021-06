Black Book: il GDR fantasy tra mostri e carte magiche si mostra all'E3 2021

Non potendo assolutamente mancare all'appuntamento con l'E3 2021, il team di sviluppo di Morteshka ha mostrato delle scene di gioco inedite di Black Book e confermato l'arrivo del titolo in Demo su Xbox One e in retrocompatibilità su Xbox Series X/S.

Il progetto di Black Book viene descritto dai suoi stessi ideatori come un'esperienza ruolistica che fonde le avventure a tinte oscure ai card game. Il titolo narra la storia di Vasilisa, una giovane ragazza destinata a diventare una strega ma che finisce con l'essere cacciata dalla sua congrega dopo aver manifestato la sua intenzione di sposare la sua amata.

Purtroppo per Vasilisa, però, la sua fidanzata muore in circostanze misteriose: superato lo shock della morte della sua promessa sposa, la giovane maga si impegna a riportare in vita la sua amata andando alla ricerca del Libro Nero, un artefatto demoniaco che promette di esaudire qualsiasi desiderio di chi sarà in grado di rompere i suoi sette sigilli infernali.

Vasilisa si imbarcherà così in un lungo viaggio per aiutare gli abitanti dei villaggi sparsi per la mappa che, stando alla leggenda del Libro Nero, dovrebbero conoscere la chiave per aprire quei sigilli. L'uscita di Black Book è prevista in autunno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.