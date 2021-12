Black Clover Mobile: annunciato il nuovo gioco basato sull'anime di Yūki Tabata

Il publisher Pearly Abyss e lo sviluppatore Vic Game Studios hanno annunciato l'arrivo di Black Clover Mobile, nuova produzione videoludica che si baserà sul celebre manga ideato da Yūki Tabata e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump.

In Black Clover Mobile (titolo provissorio del gioco) vestiremo i panni di due aspiranti maghi e avremo l'occasione di rivivere i più iconici momenti dell'anime all'interno della trasposizione videoludica. Il titolo è atteso al lancio nel corso del 2022 in Giappone, con ancora nessun riferimento circa una possibile localizzazione per il mercato occidentale.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli riguardanti il progetto, tuttavia è possibile gustarsi il trailer di annuncio riportato in apertura, che sembra confermare la natura action-RPG del gioco e ci presenta ambientazioni e personaggi tratti dall'anime. In calce trovate inoltre una prima, ricca galleria di immagini tratte dal titolo di Pearl Abyss.

Il franchise di Yūki Tabata è già approdato in passato nel mondo dei videogiochi, e lo ha fatto sia su PC e console Playstation 4 con Black Clover Quartet Knights, ed in seguito con Black Clover Phantom Knights per dispositivi iOS e Android. Se ve la foste persa, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Black Clover Quartet Knights, disponibile anche tramite una demo scaricabile gratuitamente.