Black Clover: Phantom Knights arriva in Occidente nel 2020

Buone notizie per i fan della serie di Black Clover, dato che l'ultimo episodio del gioco, Phantom Knights, dopo la release giapponese del 2018, vedrà finalmente la luce anche in Occidente in una versione tradotta in lingua inglese, che sarà disponibile su App Store e Android via Google Play nel 2020.

Ecco la descrizione ufficiale del gioco di Bandai Namco:

Black Clover: Phantom Knights è un RPG multigiocatore in cui i giocatori sono i capitani di una squadra di cavalieri magici, che deve difendere e sviluppare il proprio regno, con l'obiettivo di creare la squadra più forte di tutte.

Con Black Clover: Phantom knights vivrete l'esperienza del mondo di Black Clover come mai prima d'ora. I capitani dovranno formare le loro brigate uniche, scegliere da personaggi dell'anime tra cui Asta, Yuno, Yami e Noelle insieme a personaggi del tutto nuovi introdotti nel gioco per la prima volta. Queste squadre di cavalieri magici dovranno affrontare la storia del gioco, che è separata dall'anime ed è incentrata sui personaggi originali del gioco.

Il gioco è caratterizzato da avvincenti battaglie facili da apprendere, e le squadre potranno sconfiggere i nemici con i loro attacchi magici, adattando la loro composizione a ciascun nemico. Per un'esperienza semplificata è presente anche la possibilità di attivare l'auto mode per godersi la magia del gioco senza lo stress delle battaglie.

L'ultima incarnazione del gioco era arrivata su PS4, e per approfondire potete leggere la nostra recensione di Black Clover: Quartet Knights sul nostro sito, dove trovate anche le ultime notizie sull'anime di Black Clover.