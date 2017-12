Black Clover Project Knights annunciato per PS4 e PC: primo trailer in italiano

A sorpresa,ha annunciato, nuovo gioco d'azione con elementi RPG tratto dall'omonima serie manga/anime, molto popolare in Giappone.

Black Clover Project Knights sarà disponibile nel 2018 su PlayStation 4 e PC (in quest'ultimo caso solo in formato digitale), al momento non ci sono altri dettagli sul gioco, il cui reveal ufficiale è previsto per il prossimo 18 dicembre.

Bandai Namco ha pubblicato il primo teaser di Black Clover Project Knights, sottotitolato in italiano, il video permette di dare un primo sguardo al comparto tecnico, allo stile dei personaggi alle principali meccaniche di gameplay. Buona visione!