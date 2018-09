Black Clover Quarter Knights arriva oggi in Europa, pubblicato il trailer di lancio

Bandai Namco Entertainment Europe ha pubblicato un nuovo trailer per festeggiare l’uscita di Black Clover Quarter Knights per PlayStation 4 e PC. Da oggi, i fan di tutto il mondo potranno combattere nei panni del loro personaggio preferito di Black Clover, per la prima volta in un videogioco.

Black Clover Quarter Knights include anche un’esclusiva nuova storia. In seguito a un raro evento celeste, una eclissi totale che accade solo una volta ogni 100 anni, Yami, capitano del Black Bull, è tornato adolescente. Nello stesso tempo, Karna, un misterioso mago, ha attaccato la capitale del Clover Kingdom, portando guerra al mondo. In Black Clover Quarter Knights, i giocatori dovranno svelare i misteri dell’eclissi e riportare la pace nel regno.

La deluxe edition di Black Clover Quarter Knights è disponibile in versione digitale dal lancio e include il gioco, il Season Pass e alcuni bonus come il Black Asta Costume, l’accesso anticipato a Young Yami e un timbro. Il Season Pass sarà anche disponibile per l’acquisto separato ed è composto da 3 DLC e 1 DLC bonus.

Modalità Online

Adattabilità e gioco di squadra saranno la chiave per la vittoria nelle battaglie 4vs4 nelle tre modalità di gioco. Potranno scegliere tra 17 personaggi dell’universo di Black Clover, ognuno dei quali ha un ruolo specifico (fighter, shooter, supporter o healer) e offre le sue abilità uniche al team.