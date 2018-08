Black Clover Quartet Knights: annunciate le date dell'Open Beta su Playstation 4

Bandai Namco Entertainment ha annunciato le date dell'Open Beta di Black Clover Quartet Knights: gli utenti Playstation 4 potranno provare il gioco dalle ore 09:00 del 17 agosto alle 09:00 del 20 agosto.

L'Open Beta di Black Clover Quartet Knights per Playstation 4 includerà 14 personaggi giocabili, inclusa Fana, e tre diverse modalità: “Control the Zone”, “Crystal Carry” e “Treasure Hunt”. Per assicurare un’esperienza completa, i giocatori avranno accesso alla modalità Allenamento per provare le diverse mosse e mappe. Sarà inoltre possibile modificare il proprio stile di gioco grazie al sistema delle Carte Grimorio. Nel corso dell'Open beta Bandai Namco terrà alcune manutenzioni programmate al fine di garantire un'esperienza ottimale, secondo gli orari che trovate di seguito:

17 agosto: 15:00-17:00 / 23:00-1:00

18 agosto: 7:00-9:00 / 15:00-17:00 / 23:00-1:00

19 agosto: 7:00-9:00 / 15:00-17:00 / 23:00-1:00

Black Clover Quartet Knights sarà disponibile in Italia in versione fisica per PlayStation 4 dal 13 settembre, la versione digitale console e per PC via Steam e altri distributori uscirà invece il 14 settembre. Ricordiamo ai lettori che il nostro Antonello Bello ha avuto modo di provare con mano il gioco, se siete curiosi di sapere quali sono le sue impressioni, vi consigliamo di leggere l'articolo di approfondimento pubblicato sulle nostre pagine.