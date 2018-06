Black Clover Quartet Knights: aperte le registrazioni per la Closed Beta su PlayStation 4

Bandai Namco ha annunciato la Closed Beta di Black Clover Quartet Knights per PlayStation 4: per provare a partecipare, i giocatori possono registrarsi dal 18 giugno al 2 luglio sul sito PlayStation Beta, effettuando il login con il proprio account PSN.

Black Clover Quartet Knights permetterà ad alcuni selezionati giocatori di provare il gioco durante le diverse sessioni. Ecco il calendario con gli orari italiani:

Prima Sessione - 15 luglio ore 11:00/14:00

Seconda Sessione - 15 luglio ore 19:00/22:00

Terza Sessione - 16 luglio ore 03:00/06:00

Quarta Sessione - 16 luglio ore 22:00/01:00

Con Black Clover Quartet Knights, i giocatori useranno gli elementi come vento, acqua o persino i fulmini per sconfiggere i propri avversari. Ogni personaggio rientra in una delle 4 classi specifiche: Fighter, Healer, Support e Shooter. Combina le differenti abilità e combatti in epiche battaglie magiche 4vs4. Black Clover Quartet Knights sarà disponibile in Italia in versione fisica per PlayStation 4 dal 13 settembre, la versione digitale console e per PC via Steam e altri distributori dal 14 settembre.