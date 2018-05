Black Clover Quartet Knights arriverà in Italia a settembre

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia la data di uscita di Black Clover Quartet Knights che sarà disponibile in Italia in versione fisica per PlayStation 4 dal 13 settembre, la versione digitale console e per PC via Steam e altri distributori dal 14 settembre.

Per cause misteriose, Yami, il capitano della squadra dei Black Bull, è diventato nuovamente un teenager. Nello stesso momento, la capitale del Clover kingdom è sotto attacco di Karna, un enigmatico mago. Questo disastro sembra essere in relazione con un rarissimo evento celeste, un eclissi totale che accade solamente una volta ogni secolo. I Magic Knights dovranno unire le forze per riportare la pace!

