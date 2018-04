Black Clover Quartet Knights: svelati nuovi dettagli su trama e personaggi

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia oggi due nuovi personaggi di Black Clover Quartet Knights, Karna e Vanessa, oltre a svelare nuovi dettagli sulla trama del gioco.

Karna è una maga misteriosa, in grado di usare alcuni terrificanti poteri magici. Ha combattuto contro Asta, assaltando il Regno di Clover. Basate sulla magia e il suo Grimoire, un antico libro magico che porta sempre con lei, le sue peculiarità sembrano essere collegate in qualche modo alla luna.

Un altro nuovo personaggio di Black Clover Quartet Knights è una strega chiamata Vanessa, cresciuta in una foresta di streghe. Aiuta i suoi compagni con la sua abile magia e durante le battaglie è un personaggio decisamente pericoloso. Vanessa ha un ruolo di supporto, aumentando il potere dei suoi compagni di squadra ed eliminando i nemici con una frusta.

La trama contiene anche una missione per Asta, Noelle e Yami, in cui visiteranno un dungeon. Ma durante l’esplorazione, improvvisamente Yami scompare. In seguito, Asta e Noelle ritrovano Yami, ma capiscono subito che è cambiato, infatti, è tornato di nuovo giovane e inoltre non sembra ricordare molto. L’unica cosa che Yami ricorda è che stava cercando qualcuno. Ma chi?

Black Clover Quartet Knights sarà disponibile nel 2018 per PlayStation 4 e PC Digital tramite Steam e altri distributori.