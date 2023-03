Black Desert è gratis su Steam, vostro per sempre se lo riscattate entro il 9 marzo

Pearl Abyss regala Black Desert: il gioco di azione e avventura multiplyer online è ora gratis su Steam, potete aggiungerlo alla libreria a costo zero e resterà vostro per sempre a patto di riscattare il gioco entro le 23:59 del prossimo 9 marzo 2023. Niente male, vero?

Black Desert viene venduto a 9.99 euro ma nel momento in cui scriviamo è gratis, si tratta dunque di una buona occasione per aggiungere questo titolo al vostro catalogo di Steam:

Requisiti Minimi

Sistema operativo Windows 10 64-bit

Processore Intel Core i3-530 2.9 GHz

Memoria 4 GB RAM

Scheda video GTS 250, GeForce 9800 GTX, Radeon HD 3870 X2

Rete Connessione Internet a banda larga

Memoria 39 GB spazio disponibile

Screen Resolution 1280x720

Requisiti Raccomandati

Sistema operativo Windows 10 64-bit

Processore Intel Core i5-650 3.2GHz

Memoria 8 GB RAM

Scheda video NVIDIA GTX 970, AMD RX 480

Rete Connessione Internet a banda larga

Memoria 39 GB spazio disponibile

Screen Resolution 1920x1080

Il gioco è tradotto in varie lingue tra cui tedesco, francese, spagnolo e inglese, ma non italiano, il nostro idioma non è supportato in alcun modo nemmeno per le voci di menu o i sottotitoli. Ricordatevi che avete tempo fino al 9 marzo per aggiungere il gioco all vostra libreria, solo così resterà vostro per sempre.