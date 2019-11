Black Desert Mobile: pre-registrazioni da record e giveaway gratis

La versione mobile di Black Desert ha raggiunto quota quattro milioni di pre-registrazioni su App Store e Google Play, come confermato dagli sviluppatori nelle scorse ore. Indubbiamente un segnale incoraggiante in vista del lancio fissato per l'11 dicembre su iPhone, iPad e dispositivi Android.

Dopo il successo del gioco su PC, Pearl Abyss vuole ora espandere la fanbase di Black Desert su piattaforme mobile. Per festeggiare il successo delle pre-registrazioni, il team di sviluppo ha lanciato un giveaway, vi basterà lasciare un commento al post che trovate qui sotto o sulla pagina Facebook ufficiale del gioco entro il 12 dicembre. Pearl Abyss estrarrà casualmente dieci fortunati vincitori entro il 30 dicembre che riceveranno una borsa piena di gadget e merchandising di Black Desert Mobile.

Black Desert è un MMORPG estremamente popolare in Asia e in questi mesi Pearl Abyss sta cercando di spingerlo anche sui mercati occidentali con un discreto successo di pubblico e critica, come dimostrato dai buoni numeri della versione PC e dall'interesse nei confronti dell'edizione per smartphone.