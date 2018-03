Black Desert Online: 13 minuti di gameplay dalla versione Xbox One X

In occasione della GDC 2018 di San Francisco, lo sviluppatoreha mostrato in azione la versionedi Black Desert Online , permettendoci di guardare 13 minuti di gameplay giocati sulla console premium di Microsoft.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, la versione Xbox One X di Black Desert Online sembra avvicinarsi di molto alla fedeltà grafica della controparte PC, per quello che sembra presentarsi come un porting piuttosto curato. Al momento nessuna notizia certa sul frame rate, ma il video sembra suggerire un target di 60fps all'insegna della fluidità.

Stando alle dichiarazioni di Pearl Abyss rilasciate lo scorso novembre, Black Desert Online verrà pubblicato in esclusiva temporanea su Xbox One grazie alla collaborazione stretta con Microsoft. Il team, tuttavia, ha iniziato a lavorare anche per il futuro lancio del gioco su altre console dopo la release su Xbox, con l'obiettivo di completare il porting delle altre versioni nel minor tempo possibile.

Ricordiamo che le edizioni Xbox One e Xbox One X di Black Desert Online sono previste in uscita nel corso dell'Estate. Vi lasciamo con il video gameplay riportato in cima.