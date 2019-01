Black Desert Online: annunciata la data di lancio su Xbox One

Dopo una lunga attesa, Pearl Abyss ha finalmente annunciato la data di lancio della versione Xbox One di Black Desert Online, l'MMORPG ad oggi disponibile esclusivamente su PC.

Il titolo, pubblicato originariamente nel 2013 e rinnovatosi esteticamente con un impegnativo overhaul grafico attuato dagli sviluppatori durante la scorsa estate, sbarcherà ufficialmente su Xbox One il 4 marzo. Si tratta del debutto assoluto su console per Black Desert, il cui arrivo non è attualmente previsto né su PlayStation 4 né su Nintendo Switch (per quanto in passato si sia parlato di un'esclusività temporale detenuta dalla piattaforma Microsoft).

Black Desert Online sarà distribuito su Xbox One in tre versioni differenti: Standard Edition, al prezzo di 29,99 euro; Deluxe Edition, venduta a 49,99 euro; ed infine Ultimate Edition a 99,99 euro. Come potere facilmente immaginare, le edizioni speciali conterranno dei bonus che gli utenti potranno riscattare in-game, tra cui troviamo outfit speciali e valuta di gioco.

Black Desert Online, già disponibile su PC, sarà pubblicato su Xbox One il 4 marzo. In apertura di notizia trovate il trailer di annuncio pubblicato da Pearl Abyss. Se curiosi di ammirare l'MMORPG in azione, vi consigliamo di dare uno sguardo a questo video di gameplay catturato su Xbox One X.