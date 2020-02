Black Desert Online: come creare gli eroi di The Witcher, Nier, God of War e altre serie

Come avrete già letto, fino al prossimo lunedì sarà possibile aggiungere Black Desert Online Remastered gratis alla propria libreria Steam e giocare senza alcun tipo di limitazione. Se state quindi per avvicinarvi per la prima volta al titolo Pearl Abyss, ecco alcune simpatiche dritte per l'editor del protagonista.

Questo MMORPG dalle forte tinte action presenta infatti uno degli editor del personaggio più profondi mai visti in un videogioco e proprio per questo gli sviluppatori hanno deciso di premiare i giocatori che danno vita ai personaggi più interessanti permettendogli di condividerli con l'intera community. Oltre alla possibilità di importare dei file con tutti i preset di altri utenti, esiste anche un sistema interno attraverso il quale è possibile cambiare l'aspetto del proprio personaggio con un solo click. Per farlo, basta avviare la creazione di un nuovo avatar, sceglierne la classe tra le numerose disponibili e nella schermata dell'editor cliccare sul tasto color bronzo "Beauty Album" situato in basso a sinistra (potete vederlo nello screenshot qui sotto). A questo punto vi si aprirà una finestra, selezionate la tabella Gallery in alto e poi a destra cliccate sul grosso bottone "Search", impostando prima il filtro "Title". Co facendo è possibile cercare qualsiasi personaggio vi venga in mente. Tra i più cliccati ci sono Kratos di God of War, Ciri e Geralt di Rivia da The Witcher 3 e la bella 2B di Nier Automata. Qualcuno ha persino deciso di ricreare la celebre cantante Billy Eilish grazie al profondissimo editor e il risultato è eccezionale.