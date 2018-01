Black Desert Online: disponibile un weekend di gioco gratuito su Steam

Pearl Abyss e Kakao Games hanno ufficialmente dato il via ad un weekend di gioco gratuito per, MMORPG attualmente disponibile per PC, ma atteso nei primi mesi di quest'anno anche su Xbox One in esclusiva console temporale

La versione di prova è già disponibile su Steam, così che, chi fosse interessato, può ora provare con mano il titolo e decidere in seguito se acquistarlo (è attualmente valido uno sconto del 50% sul prezzo di listino). Il weekend di gioco gratuito terminerà domenica 28 gennaio.

In aggiunta, è stato annunciato l'arrivo di un nuovo boss oceanico che farà per la prima volta la sua apparizione nel gioco questa domenica. Gli utenti potranno salpare per il Margoria Sea ed affrontare Vell, boss presentato nel trailer che vi abbiamo riportato in cima.

Black Desert Online è disponibile per PC, mentre arriverà su Xbox One nei primi mesi del 2018.