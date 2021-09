Black Desert Online: l'epico MMORPG si prepara al debutto su PS5 e Xbox Series X/S

Black Desert Online, il popolare Action MMORPG sviluppato da Pearl Abyss, si prepara ad esordire sulle console next-gen. Attraverso un post riportato su GamesPress, gli sviluppatori sudcoreani confermano che l'upgrade per PlayStation 5 e Xbox Series X/S è in lavorazione ed arriverà nel prossimo futuro.

Pearl Abyss non ha tuttavia comunicato quando l'aggiornamento per le console di nuova generazione Sony e Microsoft sarà effettivamente disponibile, né se sarà necessario dover pagare una cifra specifica per l'upgrade: bisogna quindi attendere ulteriori comunicazioni in merito nelle prossime settimane. Nel frattempo è stato anche confermato che il server per la nuova Season Plus del gioco è disponibile su PC ed arriverà il 13 ottobre 2021 anche su PlayStation 4 e Xbox One. La nuova stagione offrirà tutta una serie di vantaggi e benefici che permetteranno ai giocatori di far crescere in maniera più efficiente i propri personaggi all'interno del titolo.

Gli autori sudcoreani lavorano quindi duro per ampliare ulteriormente l'esperienza offerta dal loro apprezzato MMORPG, ampliando nel frattempo i propri orizzonti di business: negli scorsi mesi, infatti, Pearl Abyss ha aperto due nuovi studi in occidente con lo scopo di offrire un supporto maggiore al proprio pubblico americano ed europeo. Nel frattempo si attendono novità anche su Crimson Desert rinviato a data da destinarsi.