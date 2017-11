Black Desert Online: l'esclusività detenuta da Xbox One sarà temporale

Come saprete,, MMORPG attualmente disponibile su PC, arriverà su Xbox One nei primi mesi del 2018. L'esclusività detenuta dalla console Microsoft, tuttavia, sarà solo temporale, come rivelato in una recente intervista da James Heo di

Pur dichiarandosi totalmente soddisfatto della partnership stretta con Microsoft e del supporto che la casa di Redmond fornirà a livello di marketing, Heo assicura che il titolo giungerà "su altre console" in futuro.

"Come già abbiamo detto, Black Desert sarà pubblicato in primo luogo su Xbox One grazie alla collaborazione stretta con Microsoft. Stiamo anche iniziando a lavorare per il futuro lancio del gioco su altre console dopo la release su Xbox. So che molti fan hanno atteso a lungo la versione console del gioco, e faremo del nostro meglio per renderla disponibile per gli utenti nel minor tempo possibile".

Black Desert Online, già disponibile su PC, arriverà su Xbox One nei primi mesi del 2018 (confermato il supporto a One X).