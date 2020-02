Black Desert Online: il nuovo video conferma l'arrivo del Cross-Play su PS4 e Xbox One

Gli autori di Pearl Abyss confezionano un nuovo video per confermare l'arrivo del Cross-Play tra le versioni PS4 e Xbox One di Black Desert Online: gli appassionati su console del famoso gioco di ruolo online potranno presto accedere al medesimo universo di gioco per condividere l'esperienza in rete.

L'aggiornamento che implementerà il supporto al Cross-Play è previsto al lancio per il 4 marzo e, naturalmente, potrà essere effettuato in via del tutto gratuita. Grazie a questa funzionalità, i giocatori di Black Desert Online su console avranno accesso alle medesime lobby multiplayer e potranno partecipare a eventi, attività e sfide "condivise".

Il trailer di presentazione del cross-play, però, non entra nel dettaglio di queste funzionalità: non sappiamo, ad esempio, se una volta effettuato l'update potremo comunque decidere se accedere o meno ai server "comuni" (come avvenuto con l'ingresso del cross-play in Rocket League o in altri titoli multiplayer) o se, al contrario, il tutto verrà gestito da Pearl Abyss in maniera unificata.

Nell'attesa di ricevere un chiarimento in tal senso da parte degli sviluppatori sudcoreani, vi invitiamo ad ammirare il trailer live action con Megan Fox e ad approfondire la conoscenza di questo titolo con la nostra recensione di Black Desert Online.