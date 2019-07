Black Desert Online: Pearl Abyss annuncia in video la data di uscita su PS4

Black Desert Online, il celebre gioco di ruolo online di Pearl Abyss, si prepara ad approdare su PlayStation 4 dopo aver debuttato su PC nel 2013 ed essere trasposto su Xbox One, seppur con qualche problema legato alla mancanza dei contenuti rispetto alla versione PC.

Il video di lancio di Black Desert Online ne fissa la data di uscita su PS4 al prossimo 22 agosto e ci aiuta a familiarizzare con le dinamiche di gameplay che sperimenteremo sulla console Sony immergendoci nelle atmosfere fantasy di questo MMORPG.

Su PlayStation 4, Black Desert Online offrirà sin dal giorno dell'apertura dei server sei classi personaggi, ciascuna con un proprio stile e albero di abilità da sbloccare, ossia Warrior, Ranger, Sorceress, Berserker, Wizard e Witch. Grazie al poliedrico editor di eroi potremo plasmare da zero il nostro alter-ego e lanciarlo in battaglia (con un sistema di combattimento in tempo reale) contro le creature che popolano l'universo del continente di Chalpeon.

All'utente spetterà anche il compito di affrontare missioni, commerciare e visitare nuove regioni di gioco: per avere la meglio sui nemici più arcigni si potrà anche entrare in Clan o in Gilde per partecipare ad attività speciali con cui velocizzare la progressione delle abilità e potenziare ulteriormente il proprio equipaggiamento.