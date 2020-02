Black Desert Online Remastered gratis su PC, ma solo per poche ore

Se non sapete proprio a cosa giocare su PC nel corso del fine settimana potreste dare un'opportunità a Black Desert Online Remastered grazie ad un'interessantissima opportunità offerta da Steam a tutti i propri utenti.

La versione standard dell'MMORPG con un combat system orientato all'action può essere aggiunta alla vostra libreria della piattaforma Valve senza alcun costo aggiuntivo e resterà vostra per sempre. Per farlo basta visitare la pagina del prodotto e cliccare sul tasto verde per aggiungerlo al carrello. Non si tratta quindi del solo weekend di prova ma dell'intero gioco in regalo. In queste ore, nel caso in cui vi dovesse piacere particolarmente il gioco, potete anche pensare all'acquisto dei pacchetti aggiuntivi a prezzo scontato. Sono infatti disponibili il Traveler's Package a 11,99 euro e l'Explorer's Package a 19,99 euro, entrambi scontati del 60%. Sia le offerte che il gioco gratuito saranno disponibili fino al prossimo lunedì 2 marzo 2020, quindi dovrete affrettarvi ad aggiungere il gioco alla vostra collezione prima che la promozione scada.

Ecco di seguito i requisiti minimi e consigliati del gioco:

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 (32-bit oppure 64-bit)

Processore: Intel Core i3-530 2,9 GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GTS 250, GeForce 9800 GTX, Radeon HD 3870 X2

Rete: Connessione Internet a banda larga

Archiviazione: 27 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Monitor con risoluzione di almeno 1280x720

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel Core i5-650 3,2GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 970, AMD RX 480

Rete: Connessione Internet a banda larga

Archiviazione: 27 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Monitor con risoluzione di almeno 1920x1080

Sapevate che sta per arrivare il cross-play tra Xbox One e PS4 per Black Desert Online?