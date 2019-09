Black Desert: la splendida Megan Fox si trasforma in una guerriera nel trailer live action

La splendida attrice, modella e imprenditrice americana Megan Fox è la protagonista indiscussa del nuovo trailer live action di Black Desert, il famoso GDR online di Pearl Abyss recentemente approdato su PlayStation 4 e già disponibile su PC e Xbox One.

Il teaser del video odierno, pubblicato il 22 agosto, ha accumulato più di 2,4 milioni di visualizzazioni su YouTube e sulle principali piattaforme social, contriubendo ad accrescere l'interesse degli appassionati verso questo ambizioso MMORPG intriso di elementi action.

Ad accompagnare il lancio del nuovo trailer live action abbiamo anche le dichiarazioni della stessa Megan Fox che, nel dietro le quinte del trailer, ha dichiarato che "un videogioco di questo tipo può quasi avere un effetto terapeutico per i bambini, è davvero un modo per scoprire quali adulti vogliono diventare, chi vogliono essere in futuro e chi sono sempre stati".

Se desiderate approfondire ulteriormente la conoscenza del gioco di ruolo online di Pearl Abyss e contate di immergervi a breve nelle sue atmosfere fantasy su PC, PS4 o Xbox One, sulle pagine di Everyeye trovate anche lo speciale con le impressioni dopo l'Open Beta di Black Desert a firma di Antonello "Kirito" Bello.