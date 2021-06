Bleak Faith Forsaken tra sci-fi e fantasy: il soulslike si mostra in un nuovo trailer

Il brutale e cupo open world dai toni survival horror torna a presentarsi al pubblico a distanza di anni dal primo annuncio ufficiale di Bleak Faith: Forsaken.

La produzione che porta la firma di Miso Vukcevic ha raggiunto i lidi di Kickstarter nel corso del settembre 2019, in cerca del supporto da parte della community videoludica. Sul noto portale di crowfunding, la campagna di raccolta fondi puntava al raggiungimento di un budget di circa 30.000 dollari. Con il superamento della soglia reso possibile dal contributo di oltre 360 supporter, gli autori hanno potuto contare, per la precisione, su di un totale di 31.199 dollari.

Bleak Faith: Forsasken è dunque stato ufficialmente finanziato dalla community di Kickstarter, conquistata dalla proposta di questo soulsilke che si ispira alle produzioni di casa From Software. Originariamente atteso nel corso del 2020, l'open world si presenta ora in un nuovo trailer, che potete visionare in apertura a questa news. Cosa ve ne pare?



Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo nuovo Action RPG in stile Dark Souls e Bloodborne, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un'anteprima di Bleak Faith: Forsaken. Redatta al momento del primo reveal del gioco per PC, PS4 e Xbox One, quest'ultima include dettagli e prospettive sul debutto dell'open-world.