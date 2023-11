Black Fiday LEGO: McLaren Formula 1 in offerta al prezzo più basso di sempre

I designer LEGO Technic hanno collaborato a stretto contatto con i progettisti della McLaren Racing, sviluppando un modello LEGO che ripropone in modo estremamente dettagliato la Monoposto McLaren Formula 1. Così come l’auto reale, questa versione LEGO Technic presenta un motore a cilindri V6 con pistoni mobili, sterzo, sospensioni e differenziale.

Questo modello di McLaren F1 LEGO Technic, composto da 1432 pezzi, misura 13 cm di altezza, 65 cm di lunghezza e 27 cm di larghezza e, all'interno della confezione, saranno presenti le istruzioni rilegate con cura che spiegano la collaborazione tra McLaren Racing e i designer LEGO, così come gli adesivi degli sponsor che rendono il modello ancora più dettagliato e simile all'auto reale.

L'articolo è acquistabile su Amazon al prezzo speciale di 139,99 euro, con ben 60 euro di sconto dal prezzo di listino di 199,99 euro presente nello store ufficiale LEGO. La spedizione è gratuita ed il set è venduto e spedito da Amazon stessa.

Clicca qui per acquistare il set LEGO Monoposto McLaren Formula 1 ad un prezzo scontato su Amazon

Un set assolutamente imperdibile per i veri appassionati di F1, un'icona del mondiale che è agli sgoccioli e vedrà l'ultima gara svolgersi domenica.

Sai che puoi comprare tutti questi giochi praticamente gratis?

Gratis dice! E come si fa? Basterà aprire un conto HYPE Next. Si fa in un attimo, online. Il costo è di soli 2,90 euro al mese, e si ottiene un welcome bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica. La cifra perfetta per acquistare uno o tutti i giochi in offerta presenti in questa news. Se invece hai già un conto HYPE a canone zero, ti basterà passare a quello Next e rispettare tutte le condizioni per ottenere il tuo bonus. Ti aspettano un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare gratis la carta e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!