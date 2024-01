Black Forest licenzia la metà dei dipendenti, il team sta lavorando a TMNT The Last Ronin

Il 24 gennaio il team Black Forest Games ha licenziato il 50% della propria forza lavoro, lo scorso anno la compagnia contava circa 110 dipendenti, si tratta dunque di un taglio importante che potrebbe portare al ridimensionamento di alcuni progetti in fase di sviluppo.

Non ci sono in realtà molti dettagli a riguardo: Kotaku ha parlato con una fonte apparentemente molto informata sulle attività dello studio e da quanto emerso i tagli non riguardano manager, dirigenti e direttori riflettendosi su sviluppatori, artisti, creativi e presumibilmente personale amministrativo.

Black Forest Games, studio con sede in Germania, ha lavorato negli ultimi anni alle riedizioni di Destroy All Humans! e Destroy All Humans! 2 e più recentemente la compagnia era stata incaricata di portare avanti i lavori su Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin, nuovo videogioco delle Tartarughe Ninja basato sull'omonima graphic novel che tanto successo ha riscosso tra gli appassionati delle TMNT e non solo.

TMNT The Last Ronin è stato descritto come un action adventure in terza persona, un gioco oscuro in stile God of War in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X/S. Con il licenziamento di oltre la metà della forza lavoro dell'azienda, non è chiaro cosa accadrà a questo progetto, che a questo punto potrebbe subire ritardi.