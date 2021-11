Black, un FPS dalla grafica pazzesca: ve lo ricordate?

Per alcuni anni, i videogiocatori che avevano avuto modo di apprezzare il primo Black hanno continuato a sperare nella possibilità di vedere prendere vita, un giorno, ad un sequel dello sparatutto del 2006.

Una eventualità che ha purtroppo ceduto al peso del pessimismo, quando nel 2010 è infine giunta la conferma che il progetto Black 2 era stato cancellato, dopo essere rimasto in sviluppo per poco tempo. Da allora, i fan dello shooter hanno cessato di sperare in un seguito per l'IP, ma non per questo l'amore per il titolo è venuto meno nel corso del tempo.



Pubblicato nel febbraio dell'ormai lontano 2006, Black approdava all'epoca sugli hardware della prima Xbox e di PlayStation 2. Successivamente, a distanza di due anni, il gioco esordiva inoltre anche su Xbox 360, sempre sotto l'egida di Electronic Arts. A dar vita all'apprezzato progetto, lo ricordiamo, era stata nientemeno che Criterion Games, che dopo i trascorsi con la serie di racing game arcade di Burnout aveva deciso di cimentarsi con qualcosa di lontano dalle proprie consuete attività creative. Il risultato? Proprio il già citato Black, uno sparatutto di fattura notevole, in grado di sorprendere il pubblico sul fronte del gameplay e, forse ancora di più, sul fronte del comparto tecnico. Ve lo ricordate?



Per rinfrescarvi la memoria, la redazione ha deciso di ripercorrere la storia di Black in un video dedicato, che trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Ad oggi, il titolo può essere recuperato nel catalogo di servizi quali EA Play e Xbox Game Pass: lo avevate giocato all'epoca?