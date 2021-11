Black Friday: 20% di sconto per una selezione di prodotti di Amazon Warehouse

Iniziano le nuove offerte del Back Friday di Amazon e con l'occasione vi segnaliamo che sono acquistabili tantissimi prodotti nella sezione Amazon Warehouse con lo sconto del 20% dal prezzo già scontato.

Nella sezione Amazon Warehouse sono acquistabili gli articoli resi ad Amazon, ne fanno parte articoli usati ma spesso sono acquistabili anche dei prodotti nuovissimi o come nuovi, Amazon infatti specifica per tutta la merce in questa categoria lo stato della stessa, può anche capitare che ci sia solamente la scatola rovinata.

Clicca qui per consultare l'intera categoria Amazon Warehouse

Nella colonnina di sinistra è possibile consultare le categorie per facilitare la ricerca dei prodotti di nostro interesse, ovviamente è presente anche la sezione "videogiochi" dove sono presenti ovviamente giochi, controller, SD card, cuffie da gaming, mouse, console, volanti, tastiere e tantissimi altri articoli.

Clicca qui per consultare la sezione videogiochi di Amazon Warehouse



Tutti gli articoli sono venduti e spediti di Amazon, quindi avremo una garanzia di 2 anni per ogni tipo di problema, sarà possibile rendere i prodotti per qualsiasi motivo entro il 31 gennaio, quindi se riceveremo un bene diverso da quanto descritto, sarà possibile renderlo con pochi click e ricevere il rimborso, il tutto in autonomia e senza contattare il servizio clienti.