Black Friday 2017: nel Regno Unito sono stati venduti oltre 300.000 giochi per console

La settimana delè stata molto positiva per l'industria nel Regno Unito: secondo quanto riportato da GFK Chart Track in Inghilterra sono stati venduti bendi giochi per console durante il Venerdì Nero.

Il Black Friday ha spinto anche le vendite hardware, le quali hanno registrato la loro miglior quindicesima settimana di sempre in UK, come evidenziato da Dorian Bloch, direttore di GFK: "La Top 4 di questa classifica risale a dicembre 2008 e sei posizioni su dieci si riferiscono proprio al 2008 ma erano altri anni... erano gli anni di Wii e DS.... DS Lite è ancora oggi l'unica console ad aver venduto oltre tre milioni di pezzi nel Regno Unito... sì era sempre il 2008."

Di fatto, il 24 novembre scorso GFK ha registrato il miglior quindicesimo giorno di sempre per quanto riguarda le entrate del settore videogiochi, dato che include le vendite hardware, software, contenuti digitali e accessori. Numeri importanti, superiori rispetto a quelli dello scorso anno ma inferiori a quelli del 2013, il miglior Black Friday di sempre per l'Inghilterra, con oltre 100 milioni di sterline incassate dalla vendita di prodotti legati all'intrattenimento.