I 10 giochi più venduti su Amazon.it in occasione del Black Friday 2019

Manca ancora un giorno al Black Friday 2019, che quest'anno cade il 29 novembre, ma se ci seguite assiduamente sapete bene che i principali rivenditori hanno lanciato delle offerte già da un bel po' di giorni. Amazon.it non fa certo eccezione: andiamo alla scoperta dei giochi più venduti sul sito del celebre rivenditore e-commerce!

La prima posizione non ci stupisce affatto: il titolo più venduto al momento risulta essere FIFA 20 per PlayStation 4, calcistico di EA Sports che occupa le prime posizioni delle classifiche italiane fin da quando è uscito. Al secondo posto c'è Marvel's Spider-Man, esclusiva PlayStation 4 tra le più vendute dell'ultimo anno. Chiude il podio un'altra esclusiva, stavolta per Nintendo Switch, ovvero Luigi's Mansion 3. La sesta piazza rappresenta un'eccezione, dal momento che non è occupata da un gioco ma dall'abbonamento annuale a PlayStation Plus, offerto a soli 44,99 euro.

Non è in Top 10, ma merita ugualmente una menzione Xbox One S All Digital con tre gioch a 128,99 euro , un prezzo decisamente invitante. E voi, cosa avete acquistato? Se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse, vi consigliamo di approfittarne quanto prima! Le offerte sono soggette a continui cambiamenti e, sopratutto,