Black Friday 2019: Nintendo Switch Lite in offerta su Amazon a 199 euro

Nintendo Switch Lite è ora in offerta su Amazon.it al prezzo di 199 euro, nel momento in cui scriviamo la colorazione grigia risulta disponibile mentre le varianti turchese e giallo sono sold-out ma potrebbero rientrare in listino già nelle prossime ore.

La console risulta venduta da un venditore terzo ma spedita da Amazon e dunque potrete approfittare di tutte le garanzie offerte dal colosso dell'eCommerce e dalla spedizione gratis con Amazon Prime se siete abbonati al servizio. Di seguito il link per l'acquisto di Nintendo Switch Lite a 199 euro.

Ma c'è di più perchè fino all'11 novembre acquistando Nintendo Switch Lite (prodotto venduto e spedito da Amazon) riceverete un buono sconto del valore di 20 euro da spendere per l'acquisto di uno dei seguenti giochi: The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Smash Bros Ultimate, Overwatch Legendary Edition, Fire Emblem Three Houses, Daemon X Machina, Astral Chain, Dragon Quest 11 S Definitive Edition, Mortal Kombat 11 e The Witcher 3 Wild Hunt.

Tutto questo in attesa delle offerte Black Friday 2019, con le prime promozioni che dovrebbero partire a metà novembre e andare avanti fino al primo lunedì di dicembre (Cyber Monday 2019).