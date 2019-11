Black Friday 2019 Offerte: previsioni sconti videogiochi e console

Venerdì 29 novembre si terrà il Black Friday 2019: le grandi catene americane stanno già affilando gli artigli proponendo sconti e offerte e lo stesso è avvenuto in Italia, anche se la maggior parte delle promozioni prenderanno il via dopo la metà di novembre. Ma cosa possiamo aspettarci per quanto riguarda gli sconti su console e videogiochi?

Sconti PS4, PS4 Pro, PlayStation VR

Per quanto riguarda le offerte Black Friday PlayStation, le promozioni più interessanti dovrebbero riguarda come sempre PS4 Slim, il modello standard con hard disk da 500 GB potrebbe essere venduto a partire da 199 euro e probabilmente 249 euro per i bundle FIFA 20 o Call of Duty Modern Warfare, solamente per citarne due tra i più venduti degli ultimi mesi. I pacchetti più datati (Marvel's Spider-Man, God of War, PS4 Days of Play) potrebbero avere un prezzo ancora più basso.



E per quanto riguarda PlayStation 4 PRO? Molti si aspettano che il prezzo di listino possa calare a 349, 329 o addirittura 299 euro in occasione del Black Friday 2019, tuttavia si tratta di semplici ipotesi, difficile aspettarsi un taglio di prezzo temporaneo maggiore di 50 euro.

PlayStation VR sarà sicuramente uno dei cavalli di battaglia di Sony per il Black Friday, nel 2018 alcune catene hanno commercializzato il visore VR a 99 euro e non è escluso che la promozione possa ripetersi anche quest'anno: 99 euro per il pacchetto base e magari 149 o 169 euro per i bundle con uno più giochi inclusi.

Sicuramente vedremo sconti anche sugli accessori come le cuffie wireless ed i controller DualShock 4, anche i giochi saranno oggetto di un taglio di prezzo: titoli First Party come Death Stranding e Days Gone potrebbero essere venduti a 39/49 euro, MediEvil a 19 euro mentre i giochi della collana PlayStation Hits potrebbero avere un prezzo di 14.99 euro o 9.99 euro per i titoli più datati. E cosa ne pensate magari di Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition a 29.99 euro? Niente male..

Infine, molti sperano in un taglio di prezzo per l'abbonamento annuale PlayStation Plus che potrebbe essere scontato a 39.99 o 49.99 euro, difficile invece un price cut per PlayStation Now, servizio che ha già subito una rimodulazione del costo di listino.

Sconti Xbox One S e One X

Negli Stati Uniti spopolano i bundle Xbox One S a 149 dollari... se un simile prezzo venisse applicato anche nel nostro paese la console Microsoft diventerebbe indubbiamente una valida attrattiva, anche come regalo di Natale. La casa di Redmond spingerà sicuramente su Xbox One S, One S All Digital e Xbox One X, con quest'ultima che potrebbe essere proposta ad un prezzo inferiore di 50/100 euro rispetto al listino. Gli analisti americani hanno ipotizzato anche Xbox One S All Digital a 99 dollari presso alcune grandi catene come Walmart o Target ma è difficile che questo prezzo possa essere applicato anche in Europa.

Sconti anche sugli abbonati Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass, le sottoscrizioni da tre mesi potrebbero essere le più convenienti e ovviamente ci aspettiamo un mese di prova (o magari 60 o 90 giorni) a uno o due euro, come già accaduto in passato.

Offerte Nintendo Switch e 3DS

Per il Black Friday 2019 Nintendo punterà ovviamente su Switch e Switch Lite. Il bundle Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe sarà in vendita negli Stati Uniti a 299 dollari... 299 euro potrebbe essere il prezzo applicato in Europa? Molto probabile, ma non certo, più probabile invece un price cut che possa portare il prezzo a 249 euro per un periodo limitato, ma senza giochi in bundle.

Anche Nintendo Switch Lite potrebbe essere oggetto di offerte, arrivando a costare magari 149 o 169 euro, rispetto ai 219 euro di listino. Più realistico un prezzo compreso tra i 179 e 199 euro in offerta. Sconti anche suo giochi, con titoli recenti come Pokemon Spada e Scudo, Luigi's Mansion 3 e The Legend of Zelda Link's Awakening a 49.99 euro e giochi più datati a 39.99 euro, pensiamo a Super Mario Odyssey, Captain Toad Treasure Tracker, The Legend of Zelda Breath of the Wild, New Super Mario Bros U Deluxe o Yoshi's Crafted World, solamente per citarne alcuni.

Per restare aggiornati sulle offerte Black Friday 2019 vi invitiamo a seguire le pagine di Everyeye.it e i nostri canali social, in particolare Facebook e Telegram. Durante il Black Friday, ogni giorno vi segnaleremo le migliori offerte su videogiochi e console ma anche smartphone, PC Gaming, notebook, TV 4K e 8K, monitor e accessori PC, film, anime e cofanetti serie TV in DVD e Blu-Ray, manga, action figure e tanti altri articoli, ad eccezione dell'abbigliamento e di categorie scarsamente attinenti con gli argomenti trattati su Everyeye.