Black Friday 2019 Unieuro: data e offerte su PS4, Switch, giochi e accessori

Unieuro si prepara al Black Friday lanciando la pagina ufficiale Black Friday 2019 che svela la data delle offerte e introduce alle promozioni che si terranno per il Venerdì Nero e successivo Cyber Monday.

Black Friday 2019 Data

Il Black Friday 2019 si terrà come da tradizione l'ultimo venerdì di novembre, ovvero il giorno immediatamente successivo al Giorno del Ringraziamento. Quest'anno il Black Friday cade il 29 novembre, le offerte proseguiranno anche per tutto il weekend (30 novembre e 1 dicembre) per culminare poi nel Cyber Monday di lunedì 2 dicembre.

Black Friday Offerte

Unieuro si prepara a lanciare una serie di offerte videogiochi per il Black Friday 2019: "Essere un gamer è ancora più bello durante il Black Friday di Unieuro! Tantissimi videogiochi e console in offerta ti stanno aspettando! Non lasciarti sfuggire incredibili sconti su giochi e prodotti Playstation, Xbox e Nintendo. Approfitta di occasioni imperdibili ed entra anche tu nel mondo dei videogames!"

Aspettando gli sconti Black Friday 2019 potete dare una occhiata al catalogo online di Unieuro con le prime offerte tra cui troviamo DualShock 4 a 49 euro, Call of Duty Modern Warfare a 54.99 euro, Nintendo Switch Lite a 211 euro e il bundle PS4 Slim con tre giochi (Uncharted 4 Fine di un Ladro, Horizon Zero Dawn e The Last Of Us Remastered) a 279 euro.