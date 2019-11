Black Friday 2019 Unieuro: giochi PS4 e Xbox a 5 euro, c'è anche Spyro Reignited Trilogy!

Continuano le offerte Unieuro in attesa del Black Friday 2019: dopo aver proposto l'offerta sui giochi PS4 a 10 euro, la catena rincara la dose e aggiunge alla promozioni in corso anche una serie di titoli per PlayStation 4 e Xbox One in vendita a 4,99 euro l'uno!

L'offerta è valida fino al 21 novembre su una selezione di titoli per entrambe le piattaforme. Nello specifico i possessori di PS4 potranno acquistare a 4.99 euro Call of Duty Black Ops 3, Just Dance 2017 e Just Dance 2018. Più nutrita invece la selezione di giochi Xbox One allo stesso prezzo che include Madden NFL 25 Anniversary, Call of Duty Advanced Warfare, NBA 2K18 Steelbook Edition, Far Cry Primal Special Edition, Spyro Reignited Trilogy, FIFA 17, WWE 2K18 e Project CARS 2 Limited Edition.

Sebbene la selezione effettuata da Unieuro non include titoli recentissimi non possiamo ignorare la trilogia di Spyro (include Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage e Spyro 3 Year of the Dragon) venduta ad un prezzo estremamente contenuto, così come la Limited Edition di Project CARS 2.

Avete già deciso cosa comprare? Ricordatevi che le offerte indicate sono valide ancora per pochissimi giorni, se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi.