Black Friday 2020 migliori offerte: Ghost of Tsushima e The Last of Us 2 in sconto

Per il Black Friday Sony sconta i migliori giochi per PS4, tra questi non possono mancare due blockbuster usciti quest'anno e acclamati da pubblico e critica: parliamo naturalmente di The Last Of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima.

The Last Of Us Parte 2 costa 39.99 euro mentre Ghost of Tsushima costa 49.99 euro, in entrambi i casi si tratta del prezzo più basso di sempre per i due giochi Sony. I prodotti sono sono venduti e spediti da Amazon e dunque potrete approfittare della spedizione gratis con Amazon Prime, ordinando entro la giornata di oggi avrete la certezza di ricevere i giochi a casa entro lunedì 30 novembre o al più tardi il primo dicembre.

Offerte Amazon Black Friday

Ghost of Tsushima e The Last of Us Parte 2 sono in promozione come parte delle offerte Black Friday di Amazon, gli sconti del Venerdì Nero andranno avanti anche il 28 e 29 novembre con il Black Weekend e termineranno il 30 novembre, giorno del Cyber Monday. Una buona occasione per aggiungere alla propria libreria due classici del catalogo PS4, oltretutto perfettamente compatibili e giocabili anche su PlayStation 5.