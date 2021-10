Black Friday 2021 migliori offerte: guida e trucchi per risparmiare su Amazon

Vi abbiamo già svelato quando inizia il Black Friday su Amazon ma adesso vogliamo darvi qualche trucco e consiglio utile per risparmiare durante il Venerdì Nero, il Black Weekend e il successivo Cyber Monday. Una buona occasione d shopping ma per trarre il massimo beneficio economico ci sono alcune pratiche regole da seguire.

La prima cosa da fare ovviamente è quella di evitare gli acquisti impulsivi, spesso durante il Black Friday ci facciamo tentate da prodotti che in realtà non ci servono ma che sembrano più appetibili grazie al forte sconto. Se il budget a disposizione è ridotto, pianificare gli acquisti diventa fondamentale per risparmiare, ecco alcuni trucchi utili per ottimizzare il risparmio.



Black Friday 2021: buoni sconto Amazon

Migliori offerte Amazon Black Friday 2021



Come risparmiare con Amazon Prime

Come funziona il reso gratuito Amazon?

Nel momento in cui scriviamo le promozioni che regalano un buono sconto Amazon per il Black Friday sono poche ma prossime settimane arriveranno sicuramente codici sconto e coupon per risparmiare sugli acquisti. Spessoe ci aspettiamo che la promo torni anche per il Black Friday 2021, al momento potete ottenere quattro euro di sconto acquistando buoni regalo per 50 euro entro il 22 febbraio 2022. Altra promozione attiva è quella che offre tre mesi di Amazon Music gratis , continuate a tenere d'occhio il nostro sito o il canale Telegram Everyeye sconti e offerte per essere sempre aggiornati in merito.Orientarsi tra lenon è facile ma noi vi veniamo in soccorso con una serie di strumenti: oltre alla pagina dedicata alle offerte offerte Black Friday ricordatevi di consultare i nostri canali social e in particolare la pagina Facebook di Everyeye.it dove quotidianamente trovate sconti e offerte selezionate dalla redazione. E' attivo anche il canale Telegram sconti e offerte Everyeye che propone ogni giorno in tempo reale le migliori promozioni del Black Friday di Amazon e non solo.Inoltre potete usare un "Price Tracker" come Keepa disponibile come estensione per i principali browser (Firefox, Safari, Edge e Google Chrome) e app mobile per iOS e Android., saprete così se l'offerta in corso è realmente conveniente o se merita aspettare per poter acquistare l'oggetto ad un prezzo ancora più contenuto.Per tutto il periodo del Black Friday e nelle settimane precedenti ogni giorno vi segnaleremo lesull'acquisto di console, videogiochi, televisori, PC gaming, monitor, accessori, smartphone, tablet e in generale prodotti di elettronica di consumo e intrattenimento (film e cofanetti in Blu-Ray, abbonamenti Spotify, DAZN, Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, PlayStation Plus), gadget (come gli imperdibili Funko Pop!) e giochi da tavolo o di carte con poche eccezioni per le categorie non troppo in linea con Everyeye, pensiamo all'abbigliamento, ai gioielli e all'arredamento per la casa ad esempio.Per ottimizzare il risparmio durante ilpotete pensare di iscrivervi ad Amazon Prime in questo modo abbatterete totalmente i costi di spedizione, utile se avete in previsione di fare molti ordini magari per portarvi avanti con i regali di Natale., il primo mese è gratis, noi vi consigliamo di abbonarvi per trenta giorni e valutare la qualità del servizio per poi decidere se rinnovare o meno l'abbonamento in base alle vostre necessità. Amazon Prime garantisce non solo consegne gratis ma anche veloci, con la maggior parte dei prodotti che vengono recapitati entro un giorno lavorativo. Inoltre ricordatevi che l'abbonamento include anche l'accesso ad Amazon Prime Video, Amazon Music, la sottoscrizione Prime Gaming e l'accesso anticipato alle offerte lampo di Amazon Avete fatto spese ma non siete soddisfatti dei prodotti ricevuti? Nessun problema,se effettuato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'articolo, questo dovrà essere restituito in buone condizioni e nella sua confezione originale. Su Everyeye.it trovate la guida per avviare il reso su Amazon e ottenere il rimborso , la procedura è semplice e immediata, a patto di seguire poche semplici indicazioni per l'imballo e la restituzione dei prodotti.