Black Friday 2021 quando inizia? Date offerte Amazon, eBay, GameStop, Mediaworld, Unieuro

ma in realtà le offerte inizieranno qualche giorno prima, la data da segnare sul calendario è quella di lunedì 22 novembre, giorno che darà il via alla settimana del Black Friday e che ci porterà poi alle maxi offerte del venerdì nero.Per quanto riguarda invece le date di fine del Black Friday 2021, l'evento proseguirà anche nel weekend del 27 e 28 novembre ee, giorno del Cyber Monday. Black Friday Amazon quando inizia? Il sito di Jeff Bezos è ovviamentee anche quest'anno non mancherà all'appuntamento con il Venerdì Nero. Gli sconti del Black Friday saranno online il 26 novembre ma già dal weekend precedente (20 e 21 novembre) possiamo aspettarci l'arrivo delle prime offerte pre Black Friday com accaduto negli anni scorsi., le date da segnare sono sempre le stesse, il 26 novembre per le offerte del Black Friday, 27 e 28 novembre per il Black Friday Weekend e lunedì 29 novembre per gli sconti del Cyber Monday.Anche le grandi catene di elettronica e videogiochi partecipano al Black Friday 2021! Unieuro ha preparato la pagina Black Friday , ancora vuota ma presto si riempirà con sconti e promozioni e lo stesso vale per altri negozi come, Euronics,, Gamelife, Comet, Trony ed Expert, solamente per citarne alcuni. Anche la grande distribuzione alimentare come Esselunga, Conad, Carrefour e Coop aderiscono al Black Friday e sicuramente nei giorni del venerdì nero troveremo offerte su giochi, console e prodotti di elettronica di consumo come televisori e smartphone.Il primo consiglio è quello di seguire il canale Telegram sconti e offerte Everyeye dove ogni giorni pubblicheremo le promozioni più interessanti sui videogiochi, le console, i televisori, PC gaming, smartphone, tablet e servizi digitali. Tutte le offerte sono organizzate nella pagina Black Friday 2021 , dove troverete anche l'archivio degli sconti, inoltre non dimenticate di seguire Everyeye.it su Facebook Instagram , quotidianamente pubblicheremo le offerte più interessanti nei giorni che precedono il Black Friday, Black Weekend e Cyber Monday.